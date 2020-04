ROSSITTO: “Sta mancando la vecchia Serie C2. Monza, Reggina e Vicenza in B”

Fabio Rossitto, ex giocatore – tra le altre – di Udinese, Napoli, Fiorentina e dal 2009 allenatore, si esprime sul campionato di Serie C attualmente sospeso. Queste le sue parole ai microfoni di tuttoc.com:

“E’ da tanto tempo che il campionato è fermo e non ci sono i presupposti per ricominciare. I numeri di contagi e morti sono ancora tanti e credo si andrà ancora per le lunghe. Riprendere sarà quasi impossibile. La vecchia C2 sta mancando, era un buon cuscinetto per le squadre che salivano dall’Interregionale e volevano far giocare i giovani. Ripristinarla sarebbe una buona idea. Monza, Reggina e Vicenza? Devono essere promosse, lo hanno meritato sul campo e bisognerebbe riprendere la regola della Formula 1: quando hai corso tre quarti del gran premio e la gara si interrompe, la classifica finale è quella che risulta al momento dell’interruzione”.

