SERIE C: arbitri, incontro in videoconferenza

Si è svolto oggi un incontro in videoconferenza tra i 73 arbitri della CAN C e la Commissione guidata da Antonio Damato. Prosegue quindi a distanza, nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, la formazione dei direttori di gara in organico.

Al collegamento, insieme a Damato, hanno partecipato anche i Componenti della CAN C Paolo Calcagno, Maurizio Ciampi, Elenito Di Liberatore ed Emilio Ostinelli, oltre al Viceresponsabile (Nord) del Settore Tecnico Luca Gaggero.

“Un incontro di quasi tre ore durante il quale abbiamo visionato alcuni filmati tecnici, relativi alle ultime giornate di Campionato che è stato possibile disputare – ha commentato il Responsabile Antonio Damato – I video sono stati prima analizzati con l’arbitro della partita in questione e poi discussi collegialmente con gli interventi degli altri colleghi. Una procedura che ha ricalcato quella che siamo soliti attuare durante i raduni tradizionali. L’iniziativa è nata infatti dalla volontà di continuare nella formazione degli arbitri, per farsi trovare pronti alla possibile futura ripresa del Campionato di Serie C. In questo appuntamento abbiamo radunato gli arbitri, ma visto l’esito positivo pensiamo di ripetere prossimamente l’esperienza anche con gli assistenti e gli osservatori arbitrali”.

