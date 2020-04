SERIE C – Bianco (Bari): “Il sorteggio sarebbe ingiusto anche se dovessimo vincerlo noi…”

Il centrocampista del Bari Raffaele Bianco completamente sfavorevole alla proposta del Consiglio Direttivo di Lega Pro di procedere con il sorteggio per decretare la quarta formazione da promuovere in Serie B. Queste le sue parole ai microfoni di TeleBari evidenziate da tuttobari.com:

“Noi siamo mentalizzati sul tornare in campo: speriamo che questo possa avvenire. Il sorteggio è un’idea nata e morta sul nascere. Non sarebbe la soluzione giusta. Sarebbe un’ingiustizia in ogni caso, anche dovessimo vincerlo noi. Attendiamo il 4 maggio, anche se il protocollo sanitario non è di facile attuazione per la nostra categoria. Ma se ci sono società come la nostra che possono rispettarlo è giusto che ciò valga qualcosa. Una promozione a sorteggio scatenerebbe una serie di ricorsi, che rischia di incasinare ancor di più la situazione. Penso sia una via poco praticabile: veniamo da una stagione dura, la promozione ce la vogliamo conquistare sul campo”.

