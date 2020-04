SERIE C – Laricchia (A.D. Monopoli): “Sospensione campionati? Abbiamo deciso di prendere altro tempo”

Le parole dell’Amministratore Delegato del Monopoli Alessandro Laricchia circa l’assemblea di Lega Pro tenutasi in queste ore. Ecco quanto si legge su tuttoc.com:

“L’Assemblea di Lega ha avuto sostanzialmente per oggetto tutte le misure che il presidente Ghirelli sta adottando attraverso gli organi superiori del governo e del calcio. Parallelamente si è discusso della possibilità, noi come Lega Pro, di proporre alla FIGC la sospensione dei campionati alla luce di quello che sta succedendo, ma per questioni giuridiche circa le conseguenze anche economiche dell’annullamento abbiamo deciso di prendere ancora altro tempo. Con i calciatori si cercherà di fare un accordo che tutte le società dovranno eventualmente massimizzare. Il messaggio comune è quello di stare uniti per poter sopravvivere e salvare il sistema calcio inteso nella sua globalità. Noi ci fidiamo delle istituzioni, in particolar modo del nostro presidente di Lega. Nel rispetto della salute degli atleti, degli spettatori e nostra ci aggrappiamo al sogno di riprendere questo campionato anche in estate”.

