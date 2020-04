SERIE C – Marotta (Vicenza): “Meritiamo la B, ma se fosse a tavolino non festeggerei”

L’ex attaccante del Catania Alessandro Marotta ospite in diretta Instagram su tuttoc.com:

“Finora siamo primi in classifica, come Monza e Reggina, con merito. Se il campionato dovesse finire oggi, e io, come tutti i calciatori, spero di no, credo che noi meritiamo di andare in Serie B. Ovviamente se saliamo in B io sono molto contento. Però a dire il vero non lo sentirei vinto: vorrei che finisse con la possibilità per le squadre che ci seguono di lottare fino alla fine per vincere. E noi così avremmo la possibilità di confermarci primi: sarebbe bellissimo. Ma se finisse così non me la sentirei di festeggiare”.

