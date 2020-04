SERIE C – Pastore (D.S. Rimini): “Nessun punto del protocollo medico può andare bene per la Lega Pro”

Perplesso il Direttore Sportivo del Rimini Ivano Pastore, relativamente al protocollo medico elaborato dalla FIGC per l’eventuale ripresa dei campionati, a Il Corriere Romagna:

“Ho letto il protocollo e non vedo un punto, dico uno, che può andare bene per la serie C. Motivo? Basti pensare ai costi, sono inaccessibili considerando anche che dovremmo restare in albergo per 50-60 giorni. Bisogna rendersi conto che la maggior parte dei presidente di Serie C sono imprenditori che hanno aziende e in molti casi le loro aziende hanno i dipendenti in cassa integrazione. E noi cosa chiediamo loro? Di tirare fuori altri soldi per terminare un campionato in piena estate, a porte chiuse e quindi con zero introiti? Senza considerare, poi, che così facendo si andrebbe a rovinare la prossima stagione per tantissimi motivi. In definitiva questo protocollo non va bene assolutamente perché non è applicabile“.

