SERIE A: gare al Centro-Sud? Se sarà così, il Catania ha già espresso parere favorevole per il “Massimino”

Walter Ricciardi, consigliere del ministero della salute e consulente Coni, ha formulato la proposta di far giocare le formazioni del Nord Italia militanti in Serie A nell’area del Centro-Sud. L’emergenza Coronavirus si fa sentire soprattutto nella parte settentrionale dell’Italia e, pertanto, viene vista con favore l’ipotesi di giocare nel Mezzogiorno. La FIGC farà il possibile affinchè venga assicurata la prosecuzione del campionato permettendo alle squadre di scendere in campo nei propri stadi, ma dipenderà dall’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le soluzioni alternative al Centro-Sud, spicca l’eventuale disponibilità dello stadio “Angelo Massimino”, che avrebbe le carte in regola per ospitare gli eventi della massima categoria. A tal proposito il Calcio Catania, qualora si presentasse l’occasione, ha già espresso parere favorevole per la disputa degli incontri nell’impianto sportivo etneo e sarebbe pronto anche a rendere funzionale la struttura di Torre del Grifo Village per il rispetto del rigido protocollo sanitario.

