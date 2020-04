SERIE A – Liverani (all. Lecce): “Catania e Trapani erano più forti di noi…”

Anni infernali per il Catania in Serie C. La stagione 2017/2018 è stata quella in cui la squadra si è avvicinata sensibilmente alla promozione in B. Il secondo posto finale nel girone C – dopo un lungo duello con il Lecce – e la eliminazione dai Play Off con la Robur Siena rappresentano ancora un boccone amaro da digerire per i tifosi rossazzurri. Fabio Liverani, allenatore del Lecce, torna brevemente sulla vittoria di quel campionato attraverso una diretta Instagram:

“A Terni ho compiuto un miracolo, l’ho rifatto a Lecce e siamo arrivati a due promozioni di fila. In C eravamo una buona squadra, anche se Catania e Trapani erano più forti di noi. Abbiamo trovato una sintonia perfetta, con un gruppo devi essere chiaro e trarre il massimo da ognuno di loro”.

