SERIE A – Ultras Napoli: “Basta! Finitela con questo teatrino ridicolo se avete un pò di dignità”

La posizione degli ‘Ultras Napoli 1927’ segue quella di tante altre tifoserie organizzate, manifestando contrarietà assoluta in merito ad un’ipotetica ripresa del campionato:

“Basta!! Finitela con questo teatrino ridicolo, abbiate rispetto per il dramma che sta vivendo il nostro paese, prendete atto che non ci sono i presupposti per terminare la stagione sportiva e fatevi da parte, lasciate che le istituzioni si occupino di riavviare l’economia sociale partendo da altre priorità. Ci sono molte attività ferme che ancora non conoscono il loro destino, milioni di disoccupati legati ad un reddito di sussistenza, leggi rigide legate alla quarantena obbligatoria per chi è sfiorato dal contagio, e voi vorreste l’immunità di stato per proteggere i vostri profitti, infischiandovene degli stadi vuoti e dei lutti dei vostri tifosi? Rappresentereste solo voi stessi su quel prato verde, i vostri interessi economici e la vostra lurida avidità. Finitela qua se avete un po’ di dignità”.

