TANGORRA: “Riproporrei Serie C1 e C2, Catania e Catanzaro sorprese in negativo”

L’ex allenatore del Monopoli Massimiliano Tangorra “boccia” il campionato di Catania e Catanzaro, dicendosi favorevole a riformare la Serie C. Queste le sue riflessioni ai microfoni di tuttoc.com:

“Quali sono le squadre mi hanno stupito in positivo e negativo nel girone C? La miglior squadra è la Reggina: sta disputando un campionato sopra le righe, ha avuto qualche piccola e fisiologica battuta d’arresto. Ma sta tenendo testa a formazioni che volevano vincere il campionato come Bari e Ternana. Come sorprese in negativo dico Catanzaro e Catania: come piazze, investimenti e valore delle rose, hanno reso al di sotto delle loro potenzialità”.

“Sarebbe l’opportunità per attuare alcune riforme. Io tornerei alla vecchia divisione in C1 e C2. Nella prima serie avresti i club che nulla hanno a che fare con la categoria e quelli più forti, nella seconda agevoleresti dal punto di vista fiscale i club. Servirebbe sia ad aiutare economicamente i team sia per non perdere tanti giocatori che adesso finiscono in Serie D”.

