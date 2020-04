ULIVIERI (Pres. AIAC): “Ripartiranno anche i campionati di B e C, seppur in tempi diversi”

Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Renzo Ulivieri interviene ai microfoni di Radio Sportiva parlando:

“Tutti dicono che deve decidere la politica sportiva, ma in realtà decideranno gli esperti. Ci verranno dati dei protocolli per garantire la massima sicurezza a chi gravita intorno all’evento sportivo. Ci può essere il rischio zero solo se si adoperano tutte le precauzioni e se si verifica che gli atleti sono tutti sani. C’è un confronto con altre federazioni e credo che andremo a rispettare un discorso generale. I campionati di Serie B e C? Dovranno ripartire anche loro seppur in tempi diversi. Anche le risorse sono diverse rispetto ad una Serie A. I calciatori hanno una voglia di tornare in campo esagerata. Forse si dovranno riprendere dal punto di vista fisico, ma sono stati seguiti dai preparatori e si sono allenati da casa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***