ACCADDE OGGI (Video): 27 maggio 2007, il Catania festeggia la salvezza in A piegando il Chievo

27 maggio 2007. Il Catania di Pasquale Marino resta in Serie A, il Chievo di Luigi Delneri retrocede in B. Questi i verdetti del “Dall’Ara”, campo neutro sede dell’atteso match tra etnei e veronesi con in palio la permanenza nella massima categoria. Il Catania vince 2-0 e festeggia la salvezza attraverso una grande prova d’orgoglio. Partita vibrante sin dalll’inizio e molto nervosa considerata l’importanza della posta in palio.

Al 21′ i rossazzurri trovano il gol del vantaggio con il neo entrato Rossini che, su cross di Lucenti, gira di testa in rete. Raddoppio al minuto 34: calcio di punizione dalla destra di Vargas, Squizzi sbaglia l’uscita e Minelli firma il 2-0. Inutili i tentativi del Chievo di tornare in partita. L’arbitro Rizzoli fischia la fine: per il Catania arriva la gioia di avere centrato in extremis la salvezza dopo una seconda parte di campionato a dir poco infernale. Festa grande in città al rientro degli “eroi” da Bologna.

VIDEO – FESTA ALL’AEROPORTO FONTANAROSSA

VIDEO – HIGHLIGHTS PARTITA

