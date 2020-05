ACCADDE OGGI (Video): 13 maggio 2007, porte riaperte ai tifosi del Catania. Spinesi ferma il Milan sul pari

13 maggio 2007, Serie A. Al “Dall’Ara” va in scena un pareggio che accontenta tutti. Il Milan si assicura la qualificazione matematica ai preliminari di Champions League e il Catania conquista un punto che gli permette di mantenere due punti di vantaggio sulle terz’ultime, con due sole partite da giocare. Sono circa seimila i tifosi catanesi che hanno raggiunto Bologna per incitare Marino e i suoi ragazzi, scivolati drasticamente dalla zona Champions League dopo il maledetto derby con il Palermo del 2 febbraio. Il Milan, invece, è in un momento di grande forma.

Al 6′ il Diavolo passa con uno dei suoi uomini più in forma, Clarence Seedorf che con un sinistro dal limite, su servizio di Kakà, batte Pantanelli. Nella ripresa ritmi comprensibilmente più bassi. Il caldo si fa sentire e la stanchezza anche. Il Milan al 11′ raddoppia, ma Inzaghi è in netto fuorigioco sull’assist di Jankulovski. Il Catania non molla, Vargas (tra i migliori) continua a spingere sulla sinistra, ma è dalla destra, al 17′, che arriva la palla che Mascara prolunga di testa: bravissimo Spinesi a coordinarsi e a battere con un gran sinistro al volo Dida per il definitivo 1-1.

