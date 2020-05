ACCADDE OGGI: 18 maggio 2014, il Catania vince la sua ultima partita in Serie A

18 maggio 2014, Catania che batte l’Atalanta con il risultato di 2-1. E’ l’ultima volta che la formazione dell’Elefante milita in Serie A. Il saluto alla massima categoria si concretizza con la conquista della terza vittoria consecutiva in campionato. Il Catania, retrocesso ormai da una settimana, gioca per confermare il platonico terz’ultimo posto. L’Atalanta mira al record assoluto di punti, ma il primo tempo partorisce uno spettacolo di basso livello, privo di emozioni e idee. Molto più divertente la ripresa con un certo predominio del Catania che passa in vantaggio con Lodi, appena entrato.

L’Atalanta potrebbe pareggiare con Bentancourt che devia di testa il traversone di Raimondi, ma Frison è molto bravo a respingere. Poi è Bergessio a sfiorare il raddoppio con un’inzuccata che Sportiello respinge proprio sulla linea. Subito dopo, pareggio dei bergamaschi: tiro di Denis deviato da Frison con l’aiuto della traversa e tap-in vincente di Kone. Nei minuti di recupero, però, i rossoazzurri tornano in vantaggio con un rigore di Bergessio. A fine partita gli ultras rilanciano le maglie dei giocatori in campo come segno di protesta per l’epilogo della stagione.

TABELLINO

Catania (4-3-3): Frison, Gyomber, Bellusci, Capuano, Monzon (89′ Garufi), Izco, Rinaudo, Fedato (86′ Aveni), Leto (56′ Lodi), Bergessio, Castro

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello, Raimondi, Benalouane, Bellini, Brivio (45′ Caldara) , Kone, Cigarini (65′ Olausson), Baselli, Brienza (72′ Bentacourt), Moralez, Denis.

Marcatori: Lodi 65′ (C), 80′ Konè (A), 91′ (r.) Bergessio (C)

Ammoniti: Izco (C), Konè (A), Cigarini (A)

Tiri (in porta): Catania 23 (9) – Atalanta 19 (9)

