ACCADDE OGGI: 19 maggio 1963, firmata l’ultima storica vittoria del Catania contro il Milan

Ben 57 anni fa il Catania festeggiò per l’ultima volta nella sua storia il successo ai danni del Milan. Allo stadio Cibali bastò la realizzazione di Bruno Petroni, prelevato in prestito dall’Inter, al minuto 11 per il definitivo 1-0. L’incontro, arbitrato dal sig. Angonese, vide i rossazzurri lottare con le unghie e con i denti per avere ragione del Diavolo, che chiuse il campionato di Serie A in terza posizione, alle spalle di Juventus e Inter. Era il Milan di Nereo Rocco, che quell’anno vinse la Coppa dei Campioni piegando in finale la resistenza del Benfica.

Successo di notevole prestigio per il Catania del Presidente Ignazio Marcoccio con Carmelo Di Bella in panchina. Dopo lo 0-0 imposto all’andata, stavolta si concesse il lusso d’infliggere il ko ai rossoneri. Gli etnei conclusero la stagione all’undicesimo posto con 30 punti, tre sopra la zona retrocessione e Petroni – deceduto a metà agosto 2014 dopo una lunga malattia – si rivelò il migliore marcatore rossazzurro stagionale con undici reti all’attivo.

