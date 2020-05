ACCADDE OGGI: 20 maggio 2009, giorno speciale per l’ex Catania Bergessio con Maradona in panchina

La stagione 2008/2009 rimarrà per sempre impressa nella memoria di Gonzalo Bergessio. L’indimenticato attaccante ex Catania allora militava nel San Lorenzo. Avventura splendida per il giocatore classe ’84 che venne premiato con la convocazione in Nazionale. Le uniche storiche reti con la maglia della Seleccion arrivarono il 20 maggio 2009, data in cui l’Argentina affrontò in amichevole il Panama, sconfitto per 3-1. Nella circostanza Bergessio siglò una bella doppietta: prima castigando la difesa avversaria, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo; poi, a tu per tu col portiere, mettendo a segno un gol da autentico bomber di razza. A sedere sulla panchina dell’Argentina Diego Armando Maradona.

VIDEO YOUTUBE – I GOL DI BERGESSIO CON LA SELECCION

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***