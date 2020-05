ACCADDE OGGI: 25 maggio 2010, lettera d’addio di Mihajlovic ai catanesi

Tutto l’affetto di Sinisa Mihajlovic verso Catania

Dimostrazione di grande affetto verso i tifosi catanesi per Sinisa Mihajlovic. Era il 25 maggio 2010, il tecnico serbo lasciò a fine stagione il Catania dopo una splendida cavalcata e ritenne opportuno pubblicare una lettera per tifosi, squadra e società. Ne riportiamo il contenuto:



“Ci sentiamo TUTTI pronti quando giudichiamo le decisioni che prendono o che devono prendere gli altri, ma quando ci troviamo noi stessi di fronte a questi momenti perdiamo TUTTE le nostre sicurezze. Ecco esattamente il mio attuale stato d’animo!!!Sì, perchè in questi giorni ho dovuto prendere una cruda decisione professionale che andava a contrastare con i miei naturali ed umani sentimenti. E che solo grazie alla serietà, comprensione e disponibilità del Presidente e del Direttore Generale del CATANIA Calcio ho potuto prendere. “LORO” mi hanno capito!!! Pensate, mi hanno dato da lavorare (ero a casa senza squadra), mi hanno sostenuto durante la stagione ed adesso, dietro mia richiesta, mi hanno detto : “Grazie Sinisa per quello che ci hai dato in questa bellissima stagione sportiva. Abbiamo conosciuto un grande persona che resterà sempre nei nostri cuori, e che riteniamo sia giusto che porti avanti le sue ambizioni professionali”. INCREDIBILE!!!

Una delle più belle manifestazioni di stima che abbia ricevuto in vita mia. Mille GRAZIE al CATANIA Calcio!!! E GRAZIE mille a TUTTA Catania!!! E scusatemi CATANESI, cercate di capirmi, vorrei (ma non lo pretendo) che TUTTI i tifosi rossazzurri si potessero mettere al mio posto e prendessero la decisione che ho preso io. Forse chiedo troppo. Però almeno SCUSATEMI (so che questo lo farete) perchè ho conosciuto bene la grandezza del Vostro “CUORE”. Eppoi, non dimenticate, che gli allenatori passano e che la cosa più importante per Voi è che resti l’attuale SOLIDA Società. Solida e competente tanto da mettermi a disposizione un organico di “prim’ordine”. Sì, di “prim’ordine”: TECNICO e MORALE!!! Ho conosciuto infatti, un gruppo di calciatori a dir poco FANTASTICO. Che mi hanno dato di più di quello che era nelle loro possibilità: sì, mi hanno dato di più. Come hanno fatto non lo so, sono ancora a domandarmelo. Inoltre, anche se all’interno della squadra ci sono 6/7 GRANDI calciatori ed il livello tecnico medio è MOLTO elevato, la cosa che li ha maggiormente contraddistinti è un FENOMENALE “spirito di squadra”!!! Calciatori ed uomini SPLENDIDI!!!

Grazie CAMPIONI.

TUTTI devono essere ORGOGLIOSI di “Voi” !!!

Sinisa MIHAJLOVIC

P.S.: Spero di trovare, presto, da lavorare per legittimare la mia decisione e le mie ambizioni professionali e di tornare a CATANIA da avversario leale come leali siete stati TUTTI Voi con me”.

