ACCADDE OGGI: 26 maggio 2002, Cicconi fa volare il Catania in finale Play Off

26 maggio 2002. Catania impegnato nell’allora Serie C1 con la disputa degli spareggi promozione. C’è da riscattare il ko maturato di misura nella gara d’andata contro il Pescara, per effetto del gol messo a segno da Pasquale Suppa. Basterebbe anche una vittoria per 1-0 ai piedi dell’Etna per accedere alla finale, in virtù del miglior piazzamento in classifica. In uno stadio “Cibali” pieno e traboccante di entusiasmo, nell’arco di 90 minuti tiratissimi i rossazzurri guidati dal duo Pellegrino-Graziani riescono a spuntarla grazie ad una rete di Cicconi contestata dagli ospiti. Sfida intensa, c’è nervosismo sul rettangolo verde ma il Catania non si lascia per nulla intimorire, lottando fino all’ultimo istante. Niente da fare per il Pescara dell’ex Ivo Iaconi. In finale ci va il Catania, avversario il Taranto.

