ACCADDE OGGI: 27 maggio 1990, si spegne Rubino. Con lui in panchina, due promozioni per il Catania

Nato al Cairo ma siracusano d’adozione, il 27 maggio 1990 il nostro calcio pianse la scomparsa di Egizio Rubino. Profondamente legato ai colori sociali siracusani per la lunga esperienza proficua vissuta sia da calciatore che da allenatore, Rubino si è anche seduto sulla panchina del Catania con cui viene ricordata, in particolare, la conquista di due promozioni: una in Serie A nel 1969-70 e l’altra in B nel 1974-75, allenando gli etnei nella massima categoria nell’annata 1970-71 quando tuttavia non riuscì ad evitarne la retrocessione. Da tutti conosciuto come galantuomo dello sport, ha allenato inoltre le squadre di Leonzio, Crotone, Perugia, Potenza, Foggia, Cosenza, Reggina, Brindisi, Trapani e Akragas. Morì 30 anni fa a Siracusa, dove gli fu dedicato un largo in sua memoria.

