ACCADDE OGGI: 28 maggio 2009, il Catania festeggia Biagianti e Mascara in Nazionale

28 maggio 2009. Storica prima volta per il Calcio Catania. Viene accolta con grande entusiasmo nel quartier generale rossazzurro la notizia della doppia convocazione in Nazionale di Marco Biagianti e Giuseppe Mascara. Due giocatori grandi protagonisti nella stagione 2008/2009, il primo tuttora in forza al Catania. Queste le loro dichiarazioni durante la conferenza stampa nella sede del sodalizio etneo.

“Quando ho saputo della convocazione – chiosa Biagianti – quasi non ci credevo. Dedico questa convocazione in nazionale a mia madre e a mio padre che non c’è più. Come Mascara ho fatto tanti sacrifici per arrivare a questo traguardo. Ringrazio il presidente e il direttore Lo Monaco che mi hanno dato la possibilità di giocare in serie A. Il Catania mi ha fatto crescere e ho vissuto tante emozioni con questa maglia. Con Mascara ormai ho instaurato un grande rapporto”.

Queste invece le dichiarazioni di un felicissimo Mascara: “Dedico questa convocazione al Calcio Catania per racchiudere la società e la squadra che mi hanno messo nelle condizioni di crescere e di raggiungere questo traguardo. Quando incominci a giocare sogni di realizzare qualcosa di straordinario. Questa convocazione significa che hai lavorato bene. Non ho mai indossato la maglia azzurra neppure quella dei settori giovanili, sarà una esperienza indimenticabile. Resto Peppe Mascara che gioca nel Catania. So che non è mai stato convocato in nazionale un catanese, questo per me è un motivo di orgoglio. Sarà una ulteriore emozione rappresentare la città di Catania. I primi complimenti? Li ho ricevuti da mia moglie e dai miei figli. Anche loro fanno parte del mio progetto di crescita. Cosa mi ha detto Zenga? Ancora non l’ho sentito. Questa convocazione è pure merito suo perché ci ha messo nelle condizioni di fare cose importanti”.

