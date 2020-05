ASTORINA: “Cessione Catania, prima la relazione su SIGI che precede la procedura competitiva”

L’attuale Amministratore Unico del Calcio Catania, Gianluca Astorina, chiarisce il significato dei cinque giorni di tempo richiesti dal Tribunale ai microfoni del TGR:

“Non dobbiamo valutare la proposta della SIGI SpA ma, secondo quanto richiesto dal Tribunale, ottenere tutte quelle carte necessarie affinchè si faccia una relazione da presentare entro cinque giorni al Tribunale stesso sulla SIGI. Non verrà sancito nè un sì, nè un no. Poi quando si riterrà opportuno verrà effettuata la procedura competitiva per la vendita del Calcio Catania. Finaria parla con i potenziali acquirenti, il Catania è sempre stato in vendita”.

