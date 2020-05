AVV. CARIGNANI: “Stipendi gennaio/febbraio, penalizzazione e Cassa Integrazione a rischio”

L’avvocato Massimo Carignani, esperto di diritto sportivo, a La Nazione:

“Il mancato pagamento degli stipendi (mensilità gennaio/febbraio, ndr) costerà 2 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato, dovesse casomai riprendere, oppure nel prossimo. Per l’applicazione c’è però da aspettare il deferimento della Covisoc e il provvedimento della Corte d’Appello Federale. Il non aver onorato la scadenza del 16 marzo potrebbe impedire l’accesso alla Cassa Integrazione in deroga prevista dal Decreto Rilancio, che va in aiuto agli imprenditori che sono in regola con i versamenti prima dell’emergenza Coronavirus”.

Sono dichiarazioni che l’avvocato riferisce alla Robur Siena ma, nella fattispecie, anche il Catania è interessato visto che la società rossazzurra non ha corrisposto le sopra citate mensilità alla scadenza.

