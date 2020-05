AVV. RAPISARDA: “Io nell’organigramma dell’eventuale nuova società? Ci sono passaggi che vanno maturati e…”

Così l’avvocato Giuseppe Rapisarda, su Facebook, circa il possibile inserimento nell’organigramma preparato da SIGI SpA in qualità di Responsabile relazioni società e tifosi qualora l’operazione d’acquisto del Calcio Catania andasse in porto:

“Prendo atto della indicazione della nuova società. Iniziativa loro che mi gratifica. Non c’è alcuna accettazione. Ringrazio loro del pensiero che mi sovrastima. Ci sono passaggi che vanno maturati e che non consentono adesso di accettare. Io sono uno. Ho una faccia ed una storia. Non è il momento di confondere i ruoli. Grazie in ogni caso“.

