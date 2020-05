BIAGIANTI: “Catania, certi amori non possono finire. Nessuna resa”

Non bisogna arrendersi, non è il momento per farlo. Prende la parola il centrocampista e capitano del Catania Marco Biagianti, via social, pubblicando il seguente post:

“Si potrà scucire, ma mai, mai staccare dal petto. Ci metteremo la mano, lo bloccheremo e lo avvolgeremo alla maglia se ce ne sarà bisogno anche con lo scotch. Hanno detto che questo logo e’ uno dei più brutti al mondo, ma vedendolo, osservandolo, ti prende l’anima e riproduce delle emozioni uniche.⁣

Racchiude anni di storia, anni passati uno fianco all’altro, nelle buona e nella cattiva sorte.⁣ Io ci sono e ci sono sempre stato.⁣

Ognuno porta con se emozioni, ognuno ha la sua storia da raccontare perché Catania in fin dei conti è Famiglia. ⁣

Si dorme male, si pensa tanto, ce la faremo??! ⁣

Lo stomaco è teso, Il cuore batte forte. ⁣

Certi amori non possono finire. ⁣

Non è il momento di arrendersi. ⁣

Forza Catania”.

