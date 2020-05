BIANCO (ex Sindaco): “Cordata, sono fiducioso. Farò anch’io la mia parte come qualche anno fa, allora il Catania non voleva vendere…”

Attraverso una nota pubblicata da La Sicilia, l’ex Sindaco di Catania Enzo Bianco sottolinea l’importanza di fare tutto il possibile per evitare il fallimento della società rossazzurra, rivolgendo un appello al tessuto imprenditoriale della nostra città. Riportiamo di seguito le parti salienti:

“Farò anche io la mia parte per coinvolgere amici e imprenditori che possano dare una mano, nell’interesse del Catania Calcio e della città, affinchè vada a buon fine il tentativo della cordata. Faccio, dunque, appello ai tanti piccoli e grandi imprenditori del nostro territorio che, ricordiamo, è il più attivo dal punto di vista imprenditoriale, affinchè, nonostante il drammatico momento causato dalla pandemia, possano farsi avanti per dare un contributo. Io stesso qualche anno fa, da Sindaco, avevo messo attorno ad un tavolo una quindicina tra i più grandi imprenditori catanesi interessati ad una possibile acquisizione del Catania. Poi non se ne fece nulla perchè purtroppo la proprietà non era interessata a vendere. Adesso non c’è più margine per temporeggiare. Sono inoltre certo che la strada dell’azionariato diffuso possa essere da stimolo e supporto alla nuova società. Sfiducioso perchè ritengo che il tentativo sia guidato da professionisti seri e già questo è una garanzia importante”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***