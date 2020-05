BINDA: “C in campo forse solo per Play Off e Play Out, non ancora ufficiale promozione Palermo”

Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda fa il punto della situazione, via social, a conclusione dell’atteso Consiglio Federale:

“Respinte tutte le proposte dell’Assemblea della Lega Pro. Anche la Serie C potrebbe tornare in campo, forse solo per giocare playoff e playout, comprese le prime tre e le ultime tre. Per 46 squadre potrebbe essere un luglio caldissimo: se così sarà, prepariamoci alle sorprese… In Serie D invece tutto sospeso, ma non è ancora ufficiale la promozione di Palermo, Mantova, Lucchese, Grosseto, Pro Sesto, Turris, e delle novità Bitonto, Campodarsego e Matelica. Ma che beffa per le seconde…”.

