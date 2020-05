CALCIO SICILIANO – Di Piazza (vice Pres. Palermo): “Siamo in C, meritiamo rispetto”

Palermo destinato al salto di categoria ma in una Serie C semiprofessionistica? Soluzione non gradita ai vertici societari rosanero, come sottolineato dal vice Presidente del club Tony Di Piazza al Corriere dello Sport:

“Il Palermo è praticamente in C. Promozione conquistata alla grande. Ora meritiamo rispetto. Perché parlo di rispetto? Bisogna vedere come verranno articolati i tornei di B e C. Non voglio sorprese ma un Palermo in una C di livello, non semipro. Per l’iscrizione ci hanno imposto di pagare un milione di euro. Lo stesso non era avvenuto con Venezia, Parma e Bari. Non ci siamo lamentati e nessuna società ci è venuta incontro. Ora discutono di uguaglianza. La premessa era che, vinto il campionato, saremmo tornati tra i professionisti. Cambiare le regole? Non lo so. Corrono voci. E non mi piace. Non cerchiamo favoritismi, ma credo che la Lega dovrà valutare la solidità dei club perché portare avanti squadre che riusciranno a stare a galla solo per uno o due mesi sarebbe controproducente anche alla luce del Coronavirus che causerà un mare di problemi“.

