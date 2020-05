CAPUANO: “Mihajlovic a Catania mi ha dato tanto a livello caratteriale”

Ai microfoni di magazinepragma.com, l’ex difensore del Catania Ciro Capuano commenta anche la situazione attraversata dal Catania e spende parole d’elogio per un tecnico avuto proprio in rossazzurro, Sinisa Mihajlovic:

“Fa male vedere il Catania in Lega Pro con dei problemi ma fa male per i tifosi e per il calcio italiano. Posso dire lo stesso anche per il Palermo, che non può fare la Serie D, stesso discorso per altre piazze come Foggia. Quale allenatore mi ha dato di più a livello caratteriale? Voglio citare Sinisa Mihajlovic. Arrivò a Catania in una situazione di classifica precaria con un ambiente molto demotivato. Con la sua energia e voglia di fare bene ha dato al gruppo forze nuove a livello mentale e portò entusiasmo. Il Catania fece un girone di ritorno da big del campionato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***