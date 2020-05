CATANIA IN LEGA PRO – dal 2015 al 2020: attaccanti a segno. Curiale, Mazzarani e Russotto i più prolifici

Abbiamo pubblicato nei giorni scorsi la lista dei difensori, poi quella dei centrocampisti. Adesso, spazio agli attaccanti rossazzurri entrati nel tabellino dei marcatori in questi cinque anni di militanza in Lega Pro. E’ andato più di tutti a segno l’italo-tedesco Curiale, che ha raggiunto quota 29 di cui ben 17 reti siglate nella stagione 2017/18. Secondo gradino del podio per Mazzarani con 24 centri, terzo l’attuale giocatore della Cavese Russotto. Per lui un gol in più di Di Piazza e tre di differenza rispetto a Calil, oggi in forza alla Paganese. Completano la Top 10 Di Grazia, Barisic, Marotta, Ripa e Sarno.

Questo l’elenco degli attaccanti in gol con la maglia del Catania in Lega Pro (fanno parte dell’elenco anche i trequartisti):

Davis Curiale, 29

Andrea Mazzarani, 24

Andrea Russotto, 16

Matteo Di Piazza, 15

Caetano Calil, 13

Andrea Di Grazia, 11

Maks Barisic, 10

Alessandro Marotta, 10

Francesco Ripa, 9

Vincenzo Sarno, 6

Michele Paolucci, 5

Kalifa Manneh, 4

Mattia Rossetti, 4

Alessio Curcio, 3

Fran Brodic, 3

Demiro Pozzebon, 3

Luigi Falcone, 3

Gianvito Plasmati, 3

Elio Calderini, 3

Kevin Biondi, 2

Davide Di Molfetta, 2

Emanuele Catania, 1

Andrea Vassallo, 1

Zè Turbo, 1

Diogo Tavares, 1

Giammario Piscitella, 1

Francesco Bombagi, 1

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***