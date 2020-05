CATANIA IN LEGA PRO – dal 2015 al 2020: da Liverani a Furlan, le statistiche dei portieri rossazzurri

Otto differenti portieri sono scesi in campo in queste cinque annate del Catania in Lega Pro. Dal 2015 al 2020, Pisseri è senza dubbio l’estremo difensore più presente con ben 127 apparizioni, vantando anche la seconda migliore media gol subiti a partita dopo Liverani. Occorre, tuttavia, precisare che Pisseri è sceso in campo decisamente più spesso. Furlan ha mantenuto la propria porta inviolata dieci volte, come Liverani. Undici gettoni di presenza per Bastianoni, dieci per lo spagnolo Martinez sommando anche la stagione 2017/18. Una sola gara per Pulidori e Bardini nelle gestioni Sottil e Novellino, due per quanto riguarda Ficara in Coppa Italia nel 2015.

JACOPO FURLAN

Presenze: 30

Gol subiti: 39

Gare con porta inviolata: 10

Media gol subiti a partita: 1.30

MIGUEL ANGEL MARTINEZ

Presenze: 9

Gol subiti: 7

Gare con porta inviolata: 4

Media gol subiti a partita: 0.78

MATTEO PISSERI

Presenze: 127

Gol subiti: 111

Gare con porta inviolata: 51

Media gol subiti a partita: 0.87

GUIDO PULIDORI

Presenze: 1

Gol subiti: 2

Gare con porta inviolata: –

Media gol subiti a partita: 2.00

LORENZO BARDINI

Presenze: 1

Gol subiti: 1

Gare con porta inviolata: –

Media gol subiti a partita: 1.00

LUCA LIVERANI

Presenze: 24

Gol subiti: 20

Gare con porta inviolata: 10

Media gol subiti a partita: 0.83

ELIA BASTIANONI

Presenze: 11

Gol subiti: 15

Gare con porta inviolata: 3

Media gol subiti a partita: 1.36

*GIUSEPPE FICARA

Presenze: 2

Gol subiti: 4

Gare con porta inviolata: 1

Media gol subiti a partita: 2.00

*Contro la Spal, vittoria per 3-0 a tavolino nel 2015 in Coppa Italia

