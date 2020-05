CATANIA IN LEGA PRO – dal 2015 al 2020: difensori rossazzurri in gol, Calapai e Silvestri i più prolifici

Raramente il tabellino dei marcatori vede i nomi di difensori, ma soprattutto nel calcio moderno contano anche i loro gol, magari sullo sviluppo dei piazzati. A Catania, in questi cinque anni di Lega Pro, 15 tra centrali difensivi e terzini sono riusciti a trovare la via della rete in competizioni ufficiali fornendo il proprio contributo alla causa rossazzurra. Il maggior numero di realizzazioni ad opera di difensori etnei porta la firma di Calapai e Silvestri, attualmente presenti in rosa.

Per il resto nell’elenco sotto riportato troviamo gli ex Aya, Tedeschi, Bogdan, Bergamelli, Nunzella, Pelagatti, Djordjevic, Porcino, Drausio e Ramos. I primi tre appena citati, oltre ad avere offerto un contributo difensivo eccellente, hanno messo a segno complessivi 6 gol, due a testa. Oggi Aya e Bogdan militano in Serie B (Salernitana e Livorno), mentre Tedeschi fa parte dell’organico della Carrarese di Silvio Baldini. Tra gli altri, unico centro di Ramos nel 2015 in Coppa Italia contro il Cesena (1-4) prima di accasarsi alla Casertana.

Luca Calapai, 3 gol

Tommaso Silvestri, 3

Andrea Esposito, 2

Giovanni Marchese, 2

Ramzi Aya, 2

Luca Tedeschi, 2

Luka Bogdan, 2

Dario Bergamelli, 2

Leonardo Nunzella, 2

Carlo Pelagatti, 2

Emmanuel Mbende, 1

Stefan Djordjevic, 1

Antonio Porcino, 1

Gil Drausio, 1

Juan Ramos, 1

