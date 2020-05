CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2020, i giovani rossazzurri con più presenze. Spiccano Manneh e Di Grazia

Quali calciatori di giovane età sono riusciti a ritagliarsi maggiore spazio in queste cinque stagioni amaramente vissute dal Catania in Lega Pro? Dando un’occhiata alle singole annate, ci accorgiamo come più volte figurino i nomi di Manneh e Di Grazia.

Il primo è ancora oggi un tesserato rossazzurro, che ha fatto ritorno alla base a gennaio dopo l’esperienza in prestito acquisita alla corte di Silvio Baldini tra le fila della Carrarese. Il secondo, invece, la scorsa estate ha lasciato Catania a parametro zero dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza e la frattura insanabile con l’ex Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco. Addio polemico, prima che il ragazzo trovasse nuova sistemazione in Serie B a Pescara. Oltre ai già citati Manneh e Di Grazia, tra i giovani più presenti sul rettangolo verde in questi anni spiccano Biondi, Bogdan e Barisic.

2019/20

Kevin Biondi – 30 presenze

Kalifa Manneh – 9 presenze

Gabriele Capanni – 7 presenze

Mario Noce – 5 presenze

2018/19

Kalifa Manneh – 37 presenze

Fran Brodic – 22 presenze

Giuseppe Carriero – 16 presenze

Andrea Vassallo – 12 presenze

2017/18

Luka Bogdan – 35 presenze

Andrea Di Grazia – 33 presenze

Mirko Esposito – 20 presenze

Kalifa Manneh – 19 presenze

2016/17

Andrea Di Grazia – 35 presenze

Maks Barisic – 29 presenze

Tino Parisi – 25 presenze

Giuseppe Fornito – 25 presenze

2015/16

Tino Parisi – 14 presenze

Andrea Di Grazia – 8 presenze

Mattia Rossetti – 7 presenze

Maks Barisic – 5 presenze

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***