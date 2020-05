CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2020, le gare con più spettatori sugli spalti. Contro Trapani e Siena in oltre 18mila unità

Quali partite hanno fatto registrare l’affluenza di pubblico maggiore allo stadio “Angelo Massimino” in queste stagioni vissute dal Catania in Lega Pro? Le partite sotto riportate indicano che spesso i derby disputati con il Trapani sono stati caratterizzati da un’atmosfera elettrizzante sugli spalti. Purtroppo per l’Elefante, due di questi derby hanno però lasciato un’impronta amara: quello perso in campionato due anni fa che spianò la strada al Lecce per la vittoria finale del campionato, ed il 2-2 in extremis maturato ai Play Off l’anno successivo che non si rivelò sufficiente ai fini del superamento del turno. La terza gara con più di 18mila spettatori al seguito fu, invece, il match deciso ai rigori contro la Robur Siena nella stagione 2017/18 che permise ai bianconeri di accedere alla finalissima di Pescara contro il Cosenza.

STAGIONE 2019/20

Catania 2-1 Virtus Francavilla, 8.887

Catania 0-0 Bari, 7.807

Catania 1-0 Viterbese, 7.669

Catania 4-0 Cavese, 7.474

Catania 2-1 Sicula Leonzio, 7.307

STAGIONE 2018/19

Catania 2-2 Trapani, 19.416 – Play Off

Catania 1-0 Juve Stabia, 15.514

Catania 1-1 Potenza, 13.361 – Play Off

Catania 3-1 Trapani, 12.926

Catania 2-1 Siracusa, 10.380

STAGIONE 2017/18

Catania 1-2 Trapani, 18.711

Catania 5-5 Robur Siena (dopo rigori), 18.171 – Play Off

Catania 0-0 Juve Stabia, 13.953

Catania 2-0 Feralpisalò, 13.358 – Play Off

Catania 1-0 Monopoli, 11.909

STAGIONE 2016/17

Catania 1-1 Matera, 10.933

Catania 3-1 Messina, 10.304

Catania 3-1 Catanzaro, 8.862

Catania 2-0 Lecce, 8.279

Catania 3-1 Juve Stabia, 8.018

STAGIONE 2015/16

Catania 4-1 Catanzaro, 11.845

Catania 1-1 Akragas, 11.506

Catania 3-2 Martina, 11.329

Catania 4-2 Ischia, 11.045

Catania 0-0 Foggia, 10.049

