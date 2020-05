CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2020, i migliori assist-man. Quest’anno è Di Molfetta

Ecco, stagione per stagione, i rossazzurri autori del maggior numero di assist in queste cinque annate di Lega Pro. In ben tre differenti stagioni figurano Russotto, Lodi e Di Grazia, oggi rispettivamente in forza alla Cavese, alla Triestina ed al Pescara.

In questo campionato è Di Molfetta il giocatore del Catania ad avere realizzato in assoluto la quantità di assist più elevata; Garufo nel 2015/16; Di Grazia nel 2016/17; Lodi nel 2017/18 e 2018/19.

2015/2016

Desiderio Garufo 4

Leonardo Nunzella 3

Andrea Russotto 3

Luigi Falcone 3

Andrea Di Grazia 3

2016/2017

Andrea Di Grazia 4

Domenico Di Cecco 3

Andrea Russotto 3

Marco Biagianti 3

Federico Scoppa 2

2017/2018

Francesco Lodi 9

Andrea Russotto 6

Giovanni Marchese 5

Andrea Di Grazia 5

Andrea Mazzarani 5

Davis Curiale 5

2018/2019

Francesco Lodi 7

Kalifa Manneh 6

Alessandro Marotta 5

Davis Curiale 4

Giuseppe Rizzo 2

Luca Calapai 2

2019/2020

Davide Di Molfetta 5

Giovanni Pinto 3

Maks Barisic 3

Kevin Biondi 2

Francesco Lodi 2

