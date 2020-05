CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2020, i rossazzurri con più minutaggio. Pisseri davanti a tutti

Tre stagioni praticamente vissute da titolare inamovibile fanno valere all’estremo difensore Pisseri il primato per quanto concerne il numero complessivo di minuti in campo da quando il Catania milita in Lega Pro. Il portiere oggi in forza alla Pistoiese, che il Catania ha deciso di rimpiazzare l’estate scorsa con Jacopo Furlan, ha giocato con più frequenza di capitan Biagianti, secondo nella speciale Top 10 realizzata da TuttoCalcioCatania.com. Terzo gradino del podio per Lodi, attuale tesserato della Triestina. A ridosso troviamo il roccioso centrale difensivo italo-tunisino Aya, che in questa stagione ha effettuato il meritato salto di categoria in Serie B indossando prima la casacca del Pisa, poi quella della Salernitana. Aya si colloca davanti a Mazzarani e Silvestri.

Questi i calciatori che, in rossazzurro, hanno assicurato il maggior numero di minuti sul rettangolo di gioco in questi cinque anni di Lega Pro:

Matteo Pisseri, 11.423 minuti Marco Biagianti, 9.354 Francesco Lodi, 7.617 Ramzi Aya, 7.233 Andrea Mazzarani, 6.244 Tommaso Silvestri, 6.217 Andrea Russotto, 5.879 Giovanni Marchese, 5.830 Davis Curiale, 5.682 Luca Calapai, 5.380

