CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2020, tutti gli stranieri in rossazzurro. Bogdan tra i più rappresentativi

Quanti stranieri hanno indossato la casacca rossazzurra in questi cinque anni di Lega Pro? In totale, dal 2015 fino ad arrivare ai giorni nostri, sono 24: trattasi di giocatori nati in Croazia (4), Brasile (4), Argentina (3), Senegal (2), Camerun (2), Gambia (1), Ghana (1), Spagna (1), Serbia (1), Slovenia (1), Romania (1), Norvegia (1), Portogallo (1) e Guinea-Bissau (1). Prevalenza, quindi, di croati, sudamericani ed africani.

Tra questi militano attualmente alle pendici dell’Etna i vari Martinez, Mbende, Welbeck, Vicente, Manneh, Barisic e Beleck. Bogdan si segnala come la più importante plusvalenza del Catania in Lega Pro per una cifra pari ad 800mila euro, frutto del perfezionamento della cessione al Livorno avvenuta due anni fa. Spicca, poi, il nome di Llama tornato in Sicilia dopo l’esperienza risalente al Catania dei tempi d’oro in Serie A. L’argentino ha nuovamente lasciato la città dell’Elefante nei mesi scorsi, non riuscendo nell’intento di riportare in alto i colori rossazzurri.

Questi i calciatori stranieri nel dettaglio:

PORTIERI

Miguel Ángel Martínez (Spagna)

Kristjan Matosevic (Croazia, nazionalità slovena)

Florin Logofatu (Romania)

DIFENSORI

Emmanuel Mbende (Camerun, nazionalità tedesca)

Dragan Lovric (Croazia)

Luka Bogdan (Croazia)

Gil Drausio (Brasile, nazionalità italiana)

David Mbodj (Senegal)

Joel Baraye (Senegal)

Stefan Djordjevic (Serbia, nazionalità portoghese)

CENTROCAMPISTI

Nana Welbeck (Ghana, nazionalità italiana)

Bruno Vicente (Brasile, nazionalità italiana)

Gladestony da Silva (Brasile, nazionalità italiana)

Cristian Llama (Argentina, nazionalità spagnola)

Federico Scoppa (Argentina, nazionalità italiana)

Gonzalo Piermarteri (Argentina, nazionalità italiana)

ATTACCANTI

Kalifa Manneh (Gambia)

Maks Barisic (Slovenia)

Steve Beleck (Camerun, nazionalità francese)

Adis Mujkic (Norvegia, nazionalità bosniaca)

Fran Brodic (Croazia)

Caetano Calil (Brasile, nazionalità italiana)

Zè Turbo (Guinea-Bissau, nazionalità portoghese)

Diogo Tavares (Portogallo)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***