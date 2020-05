CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, assolo rossazzurro a Catanzaro

Il cammino del Catania di Lucarelli nel campionato di Serie C 2017-18 proseguì con la bella vittoria di Catanzaro nel sabato pre-pasquale. Il 31 marzo 2018 la formazione rossazzurra sbancò il “Nicola Ceravolo” grazie alle reti di Barisic, Curiale, Ripa e Porcino, quest’ultimo autore del sigillo conclusivo al 91′.

La gara fu un assolo rossazzurro, con la squadra guidata dall’ex Pippo Pancaro nelle vesti di sparring-partner. I quattro gol con cui gli etnei vinsero in Calabria furono siglati tutti nella ripresa. Il primo tempo infatti fu avaro di emozioni, eccezion fatta per due conclusioni da fuori area di marca giallorossa.

L’incontro si accese quindi al rientro dagli spogliatoi. Barisic e Manneh spadroneggiarono sulle fasce e mandarono in tilt la retroguardia catanzarese. Al 46′ il giovane gambiano servì in velocità Curiale, il cui diagonale si trasformò in pratica in un assist invitante per l’accorrente Barisic; lo sloveno batté Nordi sul primo palo portando gli etnei sull’1-0. La reazione del Catanzaro fu tiepida e il Catania ne approfittò siglando il gol del raddoppio al 53′: cross di Lodi per Curiale, il quale aprì il piatto destro e indirizzò il pallone all’angolino. Successivamente Lodi da una parte e Zanini dall’altra provarono a rendersi pericolosi su calcio di punizione.

I rossazzurri dilagarono nel finale. Al minuto 85, Gambaretti nel tentativo di anticipare Mazzarani indirizzò erroneamente il pallone di testa verso lo specchio della propria porta, fornendo a Ripa l’assist del 3-0. Mister Lucarelli inserì Russotto nei minuti conclusivi e il fantasista romano ripagò la fiducia del tecnico fornendo a Porcino il passaggio del definitivo 4-0 al 91′.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***