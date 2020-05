CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, basta Curiale per piegare le resistenze del Siracusa

La vittoria di misura sul Siracusa nel derby della Sicilia Sud Orientale seguì la clamorosa cinquina di Monopoli, autentico punto di non ritorno del campionato 2017-18. La sfida tra etnei e aretusei giocata al “Massimino” sabato 3 marzo 2018 fu decisa da un gol dell’attaccante rossazzurro Davis Curiale, leader della classifica marcatori in quella stagione.

Il primo tempo fu avaro di emozioni. Per il Catania ci provò dapprima Lodi in elevazione e successivamente Ripa due volte ma senza fortuna. Mister Lucarelli diede inizialmente fiducia all’attaccante battipagliese in luogo del bomber Curiale, il quale gli subentrò comunque nel corso della ripresa. Il tecnico livornese, deciso a spezzare gli equilibri, cambiò tutte le pedine del fronte offensivo (entrarono Di Grazia e Manneh). Una scelta che venne premiata al minuto 70, quando Lodi pennellò un pallone per Curiale, in quale depositò alle spalle del portiere Tomei.

Con il trascorrere dei minuti la manovra rossazzurra crebbe in intensità, tuttavia il gol del raddoppio non arrivò. Nel corso della ripresa fece il suo ingresso in campo tra le fila del Siracusa l’ex Caetano Calil, accolto tra i fischi del pubblico di casa. I tre punti furono funzionali al Catania per rimettersi in carreggiata dopo la debacle di Monopoli e proseguire la corsa sul Lecce fino alle rimanenti partite di campionato.

VIDEO YOUTUBE – IL GOL DI CURIALE

VIDEO YOUTUBE – TIFO ROSSAZZURRO IN CURVA SUD

TABELLINO

MARCATORE: 70′ Curiale

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Semenzato (76′ Tedeschi), Aya, Bogdan, Marchese;

Biagianti (76′ Rizzo), Lodi, Mazzarani; Barisic (58′ Manneh), Ripa (67′ Curiale),

Porcino (58′ Di Grazia).

A disp. Martinez, Blondett, Bucolo, Brodic. All. Lucarelli

SIRACUSA (4-2-3-1): Tomei; Daffara, Altobelli, Giordano, Liotti; Palermo,

Spinelli (76′ Toscano); Parisi (71′ Mangiacasale), Catania, De Silvestro (65′ Calil);

Bernardo (71′ Mancino).

A disp. D’Alessandro, Punzi, Turato, Bruno, Di Grazia, Marotta, Mazzocchi, Grillo. All. Bianco

ARBITRO: Fabio Schirru (Nichelino)

AMMONITI: Biagianti, De Silvestro

