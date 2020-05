CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Curiale e Ripa affondano il Rende

Il Catania affrontò il Rende al giro di boa del campionato di Serie C 2017-18, espugnando lo stadio “Marco Lorenzon” con il perentorio risultato di 3-0. Per i rossazzurri andarono a segno Davis Curiale e Francesco Ripa, quest’ultimo autore di una doppietta.

La prima occasione della partita fu di marca etnea: lancio di Bucolo a pescare Marchese, il quale incrociò di sinistro sfiorando il secondo palo (11′). I padroni di casa risposero dalla distanza con Viteritti, tuttavia la sua conclusione fu respinta efficacemente da Pisseri. Al 20′ il rendese Rossini sfiorò l’1-0 da posizione ravvicinata, poi otto minuti più tardi si materializzò il gol del Catania. Passaggio in profondità di Ripa a pescare Curiale, il quale compì lo scatto decisivo per anticipare il portiere in uscita: 0-1 al 28′. Nel finale di frazione il Rende sfiorò il pareggio con Franco ma Pisseri si fece trovare pronto e alzò il pallone sopra la traversa.

I rossazzurri raddoppiarono ad inizio ripresa. Aya venne atterrato in area di rigore calabrese e di conseguenza l’arbitro accordò la massima punizione in favore degli etnei. Ripa si incaricò dell’esecuzione del penalty, il portiere intuì la direzione del tiro ma non riuscì a respingere: 0-2 al 54′. Al minuto 63 Mazzarani sfoderò un destro al volo che finì altissimo, poi al 70′ Ripa siglò il terzo gol su passaggio di Semenzato. Al fischio finale i rossazzurri festeggiarono la dodicesima vittoria in campionato, sesta lontano dalle mura amiche.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

