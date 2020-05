CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, la firma di Caccetta nel successo sul Catanzaro

Il percorso del Catania di Cristiano Lucarelli nel campionato di Serie C 2017-18 proseguì il 12 novembre 2017 con la vittoria casalinga sul Catanzaro. Il successo di misura sulla compagine calabrese vide l’esperto centrocampista Cristian Caccetta sul tabellino dei marcatori.

Nel primo tempo i rossazzurri costruirono un paio di occasioni propizie, con Francesco Lodi a dettare i tempi della manovra. Dopo undici minuti il 10 di Frattamaggiore tentò la sorte con un tiro di precisione da circa trenta metri ma Nordi si rifugiò in calcio d’angolo. Al 16′ il portiere ospite anticipò Curiale lanciato in porta, mentre al 22′ vide stamparsi sulla traversa il colpo di testa del difensore Aya. Nel finale di frazione i giallorossi fecero capolino dalle parti di Pisseri con un tentativo da fuori area di Letizia (41′).

Gli sforzi del Catania furono premiati al 54′. Caccetta sbucò in mischia e di testa indirizzò il pallone in rete su corner calciato da Di Grazia. Qualche minuto più avanti l’esperto centrocampista ebbe l’opportunità di realizzare la doppietta personale ma in quel caso si vide sbarrare la porta dall’ex compagno di squadra Nordi (60′). L’occasione più ghiotta del Catanzaro nella ripresa fu un tiro di Letizia da posizione ravvicinata che finì sopra la traversa (68′). Tra le fila rossazzurre si consumò l’ennesima staffetta in attacco tra Curiale e Ripa, con quest’ultimo che colpì il palo nei minuti di recupero. Al fischio finale il Catania festeggiò la nona vittoria in campionato nel quadro di una gara incattivita dalle tante ammonizioni (sette in totale).

VIDEO YOUTUBE – HIGHLIGHTS PARTITA

TABELLINO

MARCATORI: 54′ Caccetta

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Aya, Tedeschi, Bogdan, Marchese; Caccetta, Lodi, Biagianti (75′ Bucolo); Russotto, Curiale (65′ Ripa), Di Grazia (74′ Semenzato).

A disp. Martinez, Esposito, Lovric, Djordjevic, Manneh, Mazzarani, Zé Turbo, Rossetti. All. Lucarelli

CATANZARO (3-4-3): Nordi; Gamberetti, Di Nunzio, Sirri;

Zanini (82′ Icardi), Marin, Benedetti (82′ Maita), Nicoletti (63′ Imperiale);

Falcone (62′ Kanis), Infantino (75′ Puntoriere), Letizia.

A disp. Marcantognini, Pellegrino, Riggio, Lukanovic. All. Dionigi

ARBITRO: Valiante di Salerno (Zanardi-Magri)

AMMONITI: Biagianti, Marin, Nicoletti, Russotto, Sirri, Nordi, Semenzato

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***