CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, la firma di Ripa e Mazzarani sul 2-0 di Andria

Il 4 febbraio 2018 il Catania vinse per l’ottava volta in campionato fuori casa. Allo stadio “Degli Ulivi” di Andria i rossazzurri si imposero sui padroni di casa della Fidelis con il punteggio di 2-0. Per gli etnei segnarono Francesco Ripa e Andrea Mazzarani, i cui gol furono propiziati dagli assist del neo acquisto Antonio Porcino, arrivato nel mercato di riparazione dalla Reggina.

La gara ebbe una lettura tattica speculare. Mister Lucarelli schierò in campo dall’inizio Porcino e affidò le chiavi dell’attacco al tandem Curiale-Ripa. Nel primo tempo il Catania, pur costruendo due occasioni su palla inattiva con Blondett, subì la pressione offensiva della squadra di casa. Al 27′ il difensore ligure andò vicinissimo al gol con un colpo di testa che fece letteralmente la barba al palo.

Nella ripresa i rossazzurri affondarono il colpo e si assicurarono l’intera posta in palio. Al minuto 52 Ripa fece capolino in area federiciana e di testa indirizzò la sfera all’angolino. L’inferiorità numerica della Fidelis (rosso diretto ad Esposito al 55′) mise la gara in discesa. Dopo aver sfiorato il raddoppio con Curiale, al 77′ si concretizzò il gol del definitivo 0-2. Porcino servì in profondità Mazzarani, il quale riuscì a trovare un pertugio in mezzo alla retroguardia avversaria e batté il portiere di casa con una conclusione ravvicinata di destro. La Fidelis chiuse la partita in avanti a risultato acquisito in favore degli etnei, artefici dell’ennesima prova di forza lontano dalle mura amiche.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

