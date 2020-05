CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Mazzarani trafigge la Juve Stabia in pieno recupero

Una vittoria maturata negli istanti conclusivi, su un campo tradizionalmente ostico e contro un avversario che diede filo da torcere fino alla fine. Fu così che il 18 novembre 2017 il Catania vinse a Castellammare di Stabia con gol di Andrea Mazzarani direttamente su calcio di punizione nell’ultima azione della partita.

La gara fu vibrante fin dalle battute iniziali, con il Catania che assunse un atteggiamento tattico prudente. Mister Lucarelli optò per il tridente offensivo composto da Russotto, Ripa e Di Grazia nel tentativo di scardinare la retroguardia di casa, tuttavia di occasioni da rete se ne videro ben poche da ambo i lati. Nel primo tempo la Juve Stabia tentò la sorte con Canotto e Lisi, i quali provarono a seminare il panico dalle parti di Pisseri, mentre i rossazzurri costruirono soltanto un’occasione importante con Di Grazia nel finale di frazione.

Nel secondo tempo, con entrambe le squadre sostanzialmente abbottonate, i giocatori dotati di maggior tecnica individuale si limitarono a colpire dalla distanza. La contesa si accese negli ultimi quindici minuti. Al 77′ Lodi scaldò il suo sinistro su calcio di punizione, dall’altra parte Lisi non riuscì ad inquadrare la porta dopo una respinta di Bogdan (85′). Il corso degli eventi mutò al minuto 93, quando la gara era destinata ormai a concludersi con un mesto 0-0. Calcio di punizione battuto da Mazzarani quasi all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore, pallone che passò in mezzo a una selva di gambe e finì dritto in porta. Esultanza giustificata per una vittoria ottenuta in pieno recupero che permise di incamerare altri tre punti e continuare a tenere il passo del Lecce capolista.

VIDEO YOUTUBE – IL GOL DI MAZZARANI

VIDEO YOUTUBE – TIFOSI DEL CATANIA IN FESTA

TABELLINO

MARCATORE: 90’+3 Mazzarani

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Nava (76′ Dentice), Bachini, Morero, Crialese; Mastalli, Capece (76′ Calò), Viola (82′ Matute); Canotto (76′ Berardi), Strefezza (69′ Simeri), Lisi.

A disp. Bacci, Polverino, Awua, Allievi, Costantini, Redolfi, D’Auria. All. Caserta-Ferrara

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Semenzato, Aya, Bogdan, Marchese; Caccetta, Lodi, Biagianti (63′ Mazzarani); Russotto (73′ Rossetti), Ripa (63′ Curiale), Di Grazia (63′ Manneh).

A disp. Martinez, Lovric, Tedeschi, Esposito, Djordjevic, Bucolo, Fornito, Correia. All. Lucarelli

ARBITRO: Volpi di Arezzo (Mariottini-Nuzzi)

AMMONITI: Bachini, Morero, Viola, Bogdan, Caccetta

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***