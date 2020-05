CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, “scacco matto” alla Reggina tra le mura amiche

Dopo il pareggio di Lentini, il cammino del Catania di Lucarelli nel campionato di Serie C 2017-18 proseguì con il successo di misura sulla Reggina. Domenica 18 marzo 2018 i rossazzurri siglarono due reti agli amaranto di fronte a poco più di ottomila spettatori. Con la doppietta rifilata alla squadra calabrese, Davis Curiale consolidò la leadership della classifica marcatori del torneo.

Gli etnei ebbero il controllo delle operazioni per l’intera durata dell’incontro, facendo crollare dopo appena tre giri di lancette le poche certezze tattiche degli avversari. Per l’occasione Curiale si dimostrò più veloce di tutti nel ribadire in rete dopo il palo colpito di testa dal difensore Aya. La Reggina, complice una linea di centrocampo debilitata da alcune assenze importanti, faticò a produrre gioco. L’unico a provarci fu l’attaccante Tulissi, ma tentativo da dimenticare.

Al Catania bastò velocizzare il passo ad inizio ripresa per mettere il risultato in cassaforte. Un’accelerazione improvvisa di Manneh mise Curiale nelle condizioni di realizzare il gol del 2-0 al 59′. I rossazzurri ebbero l’opportunità di fare tris con lo stesso Curiale prima e con Di Grazia poi ma entrambi i tentativi andarono a vuoto. La Reggina si accese nel finale. Al 79′ il difensore Laezza batté Pisseri sugli sviluppi di un calcio d’angolo, due minuti più tardi il portierone emiliano si riscattò negando la gioia del gol a Sparacello. Quell’intervento fu determinante ai fini del risultato finale, che vide il Catania vittorioso per 2-1.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

