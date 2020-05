CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, tre punti sotto l’albero di Natale a Fondi

Vittoria nel turno pre-natalizio di campionato per il Catania a Fondi, teatro del convincente 3-1 con cui gli etnei espugnarono lo stadio “Domenico Purificato” il 23 dicembre 2017. Tra le fila rossazzurre andarono in gol il centrocampista Fornito e gli attaccanti Curiale e Ripa.

La squadra diretta da Cristiano Lucarelli riuscì ad imprimere un buon ritmo alla contesa sin dalle battute iniziali, chiudendo il primo tempo avanti di due reti. Fornito siglò il gol dell’1-0 al 17′ e al 32′ raddoppiò Davis Curiale, candidato autorevole allo scettro di capocannoniere del torneo. Entrambe le azioni dei gol videro Andrea Mazzarani nei panni di assist-man e fonte di gioco primaria sulla trequarti avversaria.

Sul piano tattico mister Lucarelli ebbe risposte confortanti dalla trasferta di Fondi. Squadra corta, compatta, aggressiva al punto giusto ma soprattutto micidiale in fase di ripartenza, come testimoniò l’azione del terzo gol (al 62′ Ripa segnò su assist di Mirko Esposito) non prima di aver corso un rischio sul tentativo di Daniele Corvia, riferimento offensivo principale della formazione di casa. A dieci minuti dal termine l’ex romanista Galasso siglò il gol della bandiera in favore del Fondi, rendendo meno amaro il sapore della sconfitta alla propria squadra. Il Catania vinse la sua settima partita fuori casa mantenendo contatti con il Lecce capolista.

TABELLINO

MARCATORI: 16′ Fornito, 32′ Curiale, 62′ Ripa, 80′ Galasso

RACING FONDI (4-3-1-2): Elezaj; Galasso, Vastola, Ghinassi, Paparusso; Corticchia (56′ De Martino), Quaini (77′ Vasco), Ricciardi (75′ Ciotola); Lazzari (75′ De Sousa); Corvia (78′ Mastropietro), Nolè.

A disp. Cojocaru, De Leidi, Maldini, Pompei, Sakaj, Pezone. All. Mattei

CATANIA (3-5-2): Pisseri; Aya, Tedeschi, Marchese; Esposito, Mazzarani (89′ Lovric), Biagianti (67′ Bucolo), Fornito (67′ Caccetta), Semenzato; Ripa, Curiale (74′ Correia).

A disp. Martinez, Bogdan, Djordjevic, Manneh. All. Lucarelli

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina (Di Giacinto-Micaroni)

AMMONITI: Marchese, Vastola, Lazzari, Biagianti, Vasco

