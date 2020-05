CORONAVIRUS A CATANIA – Bianco (ex Sindaco): “Assembramenti tipo branco e senza mascherine, controlli servono ancora”

L’attuale consigliere comunale ed ex sindaco di Catania Enzo Bianco critica, via social, il comportamento di molti cittadini catanesi nell’ambito della fase di convivenza con il Coronavirus:

“Sono rimasto profondamente TURBATO da quello che ho visto ieri in città.

Ancor di più dalle foto che circolano in rete e che condivido.

ASSEMBRAMENTI di persone; vicine, anzi vicinissime, tipo branco!

Soprattutto ragazzi, ma non solo.

Senza mascherine!

COSÌ È DA IRRESPONSABILI!

Vi prego, tutti abbiamo fatto tanto per due mesi!

E i risultati si sono visti.

Non facciamo cose senza senso! Riprendiamoci la nostra vita. Ma non così!

E i controlli!

Le forze di polizia sono state encomiabili.

Le ringrazio ancora una volta.

Ma oggi I CONTROLLI SERVONO ANCORA.

Contro chi non capisce e colpisce se stesso e gli altri.

Sindaco Salvo Pogliese, si faccia sentire!”.

Sono rimasto profondamente TURBATO da quello che ho visto ieri in città. Ancor di più dalle foto che circolano in rete… Posted by Enzo Bianco on Monday, 18 May 2020

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***