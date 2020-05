CORONAVIRUS A CATANIA: ecco come si viaggerà in autobus da lunedì. Metropolitana ripartirà l’11 maggio?

“La Metropolitana di Catania deve riaprire subito, al massimo il prossimo lunedì 11 maggio, perché un’infrastruttura così importante per la città non può ancora rimanere chiusa. Ho chiesto al direttore generale della Fce Salvo Fiore di superare ogni ostacolo dovuto alle limitazioni dei distanziamenti e sono sicuro che con impegno, tenacia e passione giorno 11 centreremo l’obiettivo di avere nuovamente le corse delle carrozze della Metro sui binari del percorso sotterraneo cittadino”. Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese dopo un lungo confronto coi vertici della Ferrovia Circumetnea per fare ripartire la Metropolitana cittadina, dopo il lungo fermo per il lockdown.

“Con la ripresa seppure parziale e graduale delle attività – ha spiegato il sindaco – ritengo doverosa la funzionalità di un servizio pubblico a cui i catanesi si stanno abituando a frequentare con sempre maggiore convinzione. Lunedì 11 si deve ripartire con le necessarie garanzie di tutela dei passeggeri e dei lavoratori, ma si deve ricominciare anche per la straordinario valenza simbolica di innovazione e modernità che assume la Metro, in una grande città come Catania che deve rialzarsi e ripartire. Una necessità resa ancora impellente dalle limitazioni in cui sono costretti a viaggiare i bus Amt, che possono trasportare solo poche unità di passeggeri, una condizione che giocoforza diminuisce l’offerta del servizio pubblico. Riprendendo gradualmente la libertà di movimento, tuttavia, non possiamo riprendere tutti l’auto privata per paura della nostra incolumità e per questo occorre mantenere prudenza negli spostamenti, da fare solo in caso di effettiva e comprovata necessità”.

A proposito dei bus Amt, dal 4 maggio sarà consentito viaggiare soltanto in numero limitato a seconda della lunghezza dei mezzi: massimo in 11 passeggeri per le vetture di più grandi, in 8 per i mezzi più piccoli.

Le regole e raccomandazioni da osservare sono: salire sui mezzi solo indossando la mascherina che è obbligatoria; ingresso vietato se si ha febbre, tosse o raffreddore; vietato salire a bordo dalla porta anteriore; evitare di chiedere informazioni all’autista il cui alloggiamento continuerà ad essere delimitato; non si potranno acquistare biglietti a bordo ed è stato incentivato l’acquisto online e tramite app Dropticket; non ci si potrà sedere sui sedili vicini al conducente né accanto ad altri passeggeri; sarà sempre obbligatorio mantenere una distanza minima di un metro dagli altri viaggiatori.

Nei prossimi giorni l’azienda provvederà, inoltre, ad installare il numeratore elettronico per la conta dei passeggeri a bordo. L’Amt proseguirà ad assicurare la sanificazione degli ambienti, attraverso le pulizie quotidiane straordinarie a bordo dei mezzi e nei locali aziendali, con l’ausilio di strumenti e prodotti speciali. Il personale continuerà ad indossare mascherine, guanti e a far uso dei prodotti igienizzanti.

