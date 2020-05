CORONAVIRUS IN SICILIA – Musumeci (Pres. Regione): “I turisti saranno tracciati, sì a discoteca soft”

Proteggere le vacanze e alzare comunque una barriera di contenimento, nell’ambito della diffusione del Coronavirus? Ne parla il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

“Il primo a voler essere rassicurato è il turista al quale dobbiamo dare certezza di efficienza del sistema sanitario e della rete di monitoraggio. I dipartimenti Salute e Turismo della mia Regione stanno lavorando a un protocollo che pensiamo di avere entro stasera. La parola d’ordine è riaprire in sicurezza. Anche se il mondo scientifico ci ripete che la sicurezza al cento per cento non esiste, avendo accertato che anche un asintomatico può essere portatore di virus. Sappiamo che non è possibile restare rinchiusi in attesa del vaccino. Abbiamo il dovere di avviarci a un’apparente normalità, ma alzando al massimo l’asticella delle norme di sicurezza, d’intesa con albergatori, ristoratori, quanti ospitano turisti”.

“‘Sicilia sicura’ è il nostro motto. E per questo occorrerà verificare la provenienza, l’esistenza di eventuali casi sospetti nel nucleo familiare, indicare giorno dopo giorno la tracciabilità della presenza del turista. Una lista dei movimenti, dei luoghi frequentati? Ci stiamo lavorando. Ricordo solo che siamo al centro di una pandemia. E che tutto il resto appare piccola cosa. Chi viene in Sicilia deve sapere che c’è un sistema pubblico che vigila 24 ore su 24 per rendere sicura la vacanza”.

“Riaprire le discoteche? Non vado in discoteca da qualche decennio e quando ci andavo mi piaceva il lento. Ciò premesso e battute a parte, noi ai ragazzi dobbiamo offrire momenti di aggregazione e svago in condizione di serenità. Penso, soprattutto all’aperto. Passando qualche ora ad ascoltare musica o a stare sulla pista a distanza. Con ingressi contingentati. Sorseggiando una bibita. Una discoteca soft mi sembra ragionevole“.

