CORONAVIRUS IN SICILIA: si va verso la riapertura di ristoranti, centri estetici e parrucchieri il 18 maggio

Si è conclusa la videoconferenza tra i governatori e l’esecutivo, con al tavolo anche il Premier Giuseppe Conte oltre ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia. Via libera per le Regioni, relativamente ad un ulteriore allargamento delle maglie con linee guida e regole generali uguali per tutti e differenziazioni territoriali a seconda dell’andamento della curva del contagio.

In Sicilia si va verso la ripartenza del commercio al dettaglio e la riapertura di negozi, bar, centri estetici, parrucchieri e ristoranti il 18 maggio. In caso di eventuale risalita del numero di contagi da Coronavirus, il Governo potrà intervenire per disporre nuove chiusure. Fino al prossimo 31 maggio potrebbe invece essere confermata la chiusura degli accessi all’Isola, a parte per gli aventi diritto e casi particolari. Entro giovedì-venerdì il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dovrebbe firmare la nuova ordinanza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***