CRISCITIELLO: “B a 40 squadre, anche il Coni ha dato l’ok. Solo per Ghirelli è una fake news”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ai microfoni di TeleBari torna sulla ipotesi di una Serie B a 40 squadre con due gironi da 20. Ecco quanto evidenziato da tuttobari.com:

“La riforma non è un giornalista che la fa. Io ho visto delle carte, è tutto documentato. Abbiamo svelato un piano politico. Tranne Ghirelli, che l’ha etichettata come una fake news, tutti l’hanno confermata. Anche il Coni ha dato l’ok. E’ già per il prossimo anno che entrerebbe in vigore. La B a due gironi porterebbe il 10 per cento dei diritti televisivi. Abbiamo le prove. Adesso bisogna trovare l’accordo in Consiglio Federale. Ghirelli? La Lega Pro non è un sistema sostenibile. Nessuno vuole ammazzare la Lega Pro, non è che ci sta antipatico Ghirelli. Bisogna prendere una decisione. Il Covid è solo l’acceleratore di una riforma. Il semi-professionismo non esiste: la C d’elite non esiste. O è professionismo o no. L’assemblea è stata abominevole, ha preso decisioni prima del Consiglio Federale, è stata l’unica Lega che ha fatto così. L’unica soluzione si chiama riforma”.

