Sono giorni frenetici per via dell’emergenza Coronavirus che ha determinato criticità sul piano sanitario ed economico anche nella città di Catania. Dopo il lockdown bisogna gradualmente rimettere in moto la macchina organizzativa, non abbassando la guardia nonostante la Sicilia sia tra le regioni meno colpite dal Covid-19. Curiosamente, nell’assolvimento dei propri compiti, il Sindaco di Catania Salvo Pogliese indossa da qualche tempo una mascherina colorata di rossazzurro con impresso il logo del Calcio Catania. Qualcosa che non sorprende più di tanto, vista la fede calcistica mai nascosta nei confronti della squadra dell’Elefante.

Pogliese è un grande tifoso del Catania e ricordiamo che in passato, all’età di 16 anni, fondò il gruppo ultras degli Indians di cui era capo corista sostenendo “un tifo pulito, mai disordini, sempre dialogo e rispetto degli avversari”, come rivelato in un’intervista al mensile I love Sicilia qualche anno addietro. Il gruppo si sciolse nel momento in cui Pogliesse non potette più conciliare l’impegno ultras con la politica. Precisamente il 21 febbraio 1993, quando il Catania ottenne una vittoria storica a Palermo e Pogliese dovette seguire il corteo regionale del Fronte della Gioventù, in quanto segretario provinciale giovanile. Ma la passione per i colori rossazzurri è rimasta intatta.

